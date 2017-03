Myles Garrett impressiona nos testes físicos antes do draft

Talento

A necessidade eterna por quarterbacks no mercado da NFL não impede que um defensive end seja o favorito a primeira escolha do próximo draft, no fim de abril. Com um físico impressionante e efetividade na carreira por Texas A&M no futebol americano universitário, Myles Garrett é a provável seleção do Cleveland Browns.

O jogador é defensive end e tem a função de pass rusher — responsável por pressionar o quarterback e dificultar ou antecipar o passe. Nos últimos 15 anos, apenas outros dois pass rushers foram a primeira escolha do draft: Mario Williams, em 2006, e Jadeveon Clowney, em 2014 — ambos pelo Houston Texans.

Leia mais:

Quais jogadores ativos que mais receberam em suas carreiras na NFL

Como o contrato de Drew Brees pode prejudicar o futuro do Saints

Steelers assina novos contratos com Antonio Brown e Le'Veon Bell

No domingo, Garrett se destacou durante o combine em Indianapolis — série de testes físicos e técnicos para os principais jogadores que podem ser selecionados.

Garrett é um pouco mais baixo do que Williams e Clowney, mas tem uma combinação de força e agilidade que impressiona os avaliadores.

Compare os números de Garrett com Williams e Clowney:

Myles Garrett (Texas A&M, 2017)

Altura: 1m93cm

Peso: 123,3 quilos

Tempo nas 40 jardas: 4,64s

Salto vertical: 1m04cm

Salto horizontal: 3m25cm

Supino (102 quilos): 33 repetições

Jadeveon Clowney (South Carolina, 2014)

Altura: 1m95cm

Peso: 120,6 quilos

Tempo nas 40 jardas: 4,53s

Salto vertical: 95cm

Salto horizontal: 3m15cm

Supino (102 quilos): 21 repetições

Mario Williams (NC State, 2006)

Altura: 2m

Peso: 133,8 quilos

Tempo nas 40 jardas: 4,73s

Salto vertical: 1m02cm

Salto horizontal: 3m04cm

Supino (102 quilos): 35 repetições

*ZHESPORTES