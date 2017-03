Como o contrato de Drew Brees pode prejudicar o futuro do Saints

Análise de vínculo

O New Orleans Saints é um dos piores times quando o assunto é o manejo do teto salarial da NFL. E um dos exemplos disso é como o time tem lidado com o contrato do quarterback Drew Brees. No ano passado, o time reestruturou o vínculo do camisa 9 e comprometeu o seu futuro a médio prazo para ter mais espaço no teto salarial em 2016.

Inicialmente, Brees cumpriria o último ano de seu contrato antigo em 2016, mas teria um impacto salarial danoso de US$ 30 milhões. Com a reestruturação, o Saints conseguiu reduzir o impacto na temporada passada para US$ 17,25 milhões. Contudo, garantiu a permanência do quarterback apenas até 2017 e gerou problemas pelo menos até 2020.

Qual o mecanismo usado para reduzir o impacto do salário de Brees em 2016?

Um contrato da NFL tem várias formas de pagamento. A maioria gera um impacto no teto salarial no mesmo momento em que o valor é pago. A exceção é o chamado signing bonus (ou luvas). Este valor é pago imediatamente no momento da assinatura do contrato, mas o seu impacto no teto salarial é diluído igualmente entre todo o contrato (ou nos primeiros cinco anos, caso o vínculo seja maior).

Inicialmente, o contrato de Drew Brees teria US$ 20 milhões entre base salarial e bônus por treinos. Havia ainda US$ 10 milhões em luvas — valor que já havia sido pago e teria impacto de qualquer maneira.

Na reestruturação, o Saints jogou a base salarial para o futuro. Com isso, pagou apenas US$ 1,25 milhão entre base salarial e bônus de treinos, além de US$ 16 milhões em luvas.

O impacto, que seria de US$ 30 milhões, caiu para US$ 17,25 milhões em 2016.

Como o Saints formulou o contrato?

O Saints fez um contrato de apenas dois anos com Brees. Mas, como as luvas acordadas na reestruturação foram de US$ 30 milhões, o impacto seria de US$ 15 milhões por ano. Para reduzir estes valores, o Saints formulou um contrato de cinco anos que se cancelaria automaticamente após a segunda temporada.

Com isso, o impacto das luvas seria de US$ 6 milhões por temporada.

Qual o problema?

Na prática, o cancelamento automático do contrato de Drew Brees funciona para efeitos de teto salarial como se fosse um corte — é como se o quarterback fosse dispensado pelo time. Com isso, decai sobre o teto salarial do Saints todo o valor garantido que ainda resta. Como são US$ 6 milhões por ano de 2018 a 2020, o Saints terá um impacto de US$ 18 milhões em 2018, mesmo sem ter contrato com Brees.

Como é possível resolver?

A única chance de o Saints minimizar o impacto é fazer uma nova reestruturação com Brees antes de o cancelamento do contrato ocorrer no começo de 2018. O time precisará oferecer uma nova base salarial — e talvez novas luvas — a Brees para permitir que as luvas da reestruturação do ano passado sigam repartidas igualmente entre 2018 e 2020, com US$ 6 milhões por ano, em vez de acelerar para US$ 18 milhões no mesmo ano.

Como era o contrato anterior de Brees

2016

Base salarial: US$ 19,75 milhões

Luvas: US$ 7,4 milhões

Bônus de treinos: US$ 250 mil

Luvas de reestruturação: US$ 2,6 milhões

TOTAL: US$ 30 milhões

Dead money se fosse cortado: US$ 20,85 milhões

Como é o novo contrato do Brees

2016

Base salarial: US$ 1 milhão

Luvas: US$ 13,4 milhões

Bônus de treinos: US$ 250 mil

Luvas de reestruturação: US$ 2,6 milhões

TOTAL: US$ 17,25 milhões

Dead money se fosse cortado: 54,25 milhões

2017

Base salarial: US$ 13 milhões

Luvas: US$ 6 milhões

TOTAL: US$ 19 milhões

Dead money se for cortado: US$ 37 milhões

2018

Luvas: US$ 6 milhões

TOTAL: US$ 6 milhões

Dead money que existirá com o fim automático do contrato: US$ 18 milhões

2019 e 2020

Luvas: US$ 6 milhões em cada ano

Contrato já estará encerrado

