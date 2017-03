Antigos astros da NFL são cortados para reduzir gastos de times

Nova era

A NFL é um jogo de reposição, e a média de durabilidade da carreira de um jogador é cerca de três anos. Mesmo quando estrelas conseguem superar esta média por larga margem, ainda podem sofrer com o declínio nas fases finais como profissional. E a terça-feira foi um lembrete disto. No mesmo dia, três antigos astros da liga foram cortados por seus times.

O running back Adrian Peterson ainda tinha um ano de contrato com o Minnesota Vikings, mas o time não exerceu a opção pelo vínculo na última temporada do acordo. Com isso, o jogador mais valioso da temporada 2012, aos 31 anos, será agente livre em 9 de março. A economia do Vikings chega a US$ 18 milhões.

Outro running back cortado foi Jamaal Charles, de 30 anos. Líder na média de jardas por corrida na história da NFL, mas com um histórico recente de lesões graves no joelho, o corredor foi dispensado pelo Kansas City Chiefs. O time deixará de gastar US$ 6,1 milhões. A equipe já tem no elenco Spencer Ware, Charcandrick West e, nesta semana, também havia assinado com C.J. Spiller.

Outro corte impactante da terça-feira foi o cornerback Darrelle Revis, de 31 anos, pelo New York Jets. Antigamente conhecido por isolar mesmo os grandes wide receivers, o defensor teve uma queda brusca de rendimento em 2016. Por isso, acabou dispensado. O time ainda terá um impacto salarial de US$ 6 milhões em valores garantidos — mas, por uma cláusula contratual, o valor pode ser reduzido ou até zerado se Revis receber um contrato de outro time. Depois da temporada, ele chegou a se envolver em uma briga e foi preso — o que pode dificultar o seu retorno aos campos.

O mercado da NFL se abre no dia 9 de março. Peterson será agente livre de fato somente neste dia, já que tem contrato com o Vikings até o fim do ano da liga. Revis também ficará livre apenas em 9 de março, já que o corte só será oficial neste dia — por questões de teto salarial do Jets. Já Charles está livre para negociar desde a terça com qualquer time.

