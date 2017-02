Clippers negocia com o Rams para jogar no complexo em Inglewood

Novidade

O Los Angeles Clippers divide o Staples Center com o Lakers desde 1999, mas está disposto a ter uma arena individual nos próximos anos. De acordo com o Los Angeles Times, a franquia negocia com o Rams para jogar no complexo em Inglewood.

Na NFL, o Rams dividirá com o Chargers um estádio na cidade, que fica na região metropolitana de Los Angeles, a partir de 2019. A ideia de agregar o Clippers ao projeto é movimentar o complexo durante o ano inteiro — já que serão apenas 16 jogos da NFL por ano no local, enquanto a NBA traria pelo menos 41 partidas por temporada.

As negociações envolvem os donos Steve Ballmer (Clippers) e Stan Kroenke (Rams). O estádio de Rams e Chargers ficará pronto em 2019 a um custo de US$ 2,6 bilhões.

Entre as conversas, discute-se se a eventual arena do Clippers ficaria dentro do complexo ou ao seu redor, para compartilhar apenas o estacionamento. Depois de dividir o Staples Center com o Lakers, Ballmer tem o desejo de ter um ginásio próprio para o seu time.

O Clippers está em Los Angeles desde 1984 depois de jogar em Buffalo (como Braves) entre 1970 e 1978 e em San Diego entre 1978 e 1984. Nos primeiros anos em LA, o time mandou seus jogos na Los Angeles Memorial Sports Arena — local demolido recentemente para a construção de um estádio de futebol para o novo Los Angeles Football Club.

A mudança para o Staples Center ocorreu em 1999. Além de Lakers e Clippers, a arena recebe jogos do Kings na NHL e do Sparks na WNBA.

