Chargers confirma mudança e deixa San Diego a caminho de Los Angeles

Casa nova

Qualcomm Stadium era a casa do Chargers desde 1967

Qualcomm Stadium era a casa do Chargers desde 1967 Foto: Mike Nowak / San Diego Chargers/Divulgação

O Chargers oficializou, na tarde desta quinta-feira, a mudança para Los Angeles. Depois de 56 anos em San Diego, a franquia deixa a cidade na fronteira com o México por não conseguir negociar a construção de um novo estádio.

A franquia buscou substituir o antigo Qualcomm Stadium nos últimos tempos, mas não teve sucesso. Recentemente, a população local rejeitou um projeto que aumentaria os impostos da rede hoteleira para ajudar na construção de um novo estádio.

Com a mudança, o Chargers se junta ao projeto do Los Angeles Rams, que constrói um estádio na cidade de Inglewood, na região metropolitana de LA. O local ficará pronto em 2019.

Nas próximas duas temporadas, o Los Angeles Chargers jogará no StubHub Center, em Carson. O estádio, que recebe as partidas do Galaxy na MLS, tem capacidade para apenas 27 mil torcedores.

Este é o novo logo do Los Angeles @Chargers. pic.twitter.com/upVTIRA15f — Prime Time ZH (@PrimeTimeZH) January 12, 2017

Em carta, Dean Spanos, dono do Chargers, agradeceu aos fãs de San Diego e afirmou que está empenhado em conquistar os torcedores de Los Angeles. A cidade voltará a ter dois times na NFL depois de 23 anos, quando Rams e Raiders deixaram LA a caminho de St. Louis e Oakland, respectivamente — o Rams voltou a Los Angeles em 2016.

Confira a nota de Spanos:

"Depois de muita deliberação, tomei a decisão de realocar o Chargers para Los Angeles a partir da temporada de 2017 da NFL.

San Diego tem sido nossa casa por 56 anos. Ela sempre vai ser parte da nossa identidade, e minha família não tem nada além de gratidão e apreço pelo apoio e paixão que nossos fãs compartilharam conosco ao longo dos anos.

Mas hoje, viramos a página e começamos uma empolgante nova era como o Los Angeles Chargers.

Los Angeles é um lugar extraordinário, e enquanto jogamos nossa primeira temporada lá em 1960 e temos tido fãs lá desde então, toda nossa organização sabe que teremos um grande trabalho a fazer. Temos que ganhar o respeito e o apoio dos fãs de futebol americano de Los Angeles. Temos que voltar a vencer. E temos que ter uma contribuição significativa, não apenas no campo, mas fora de campo como líderes e campeões para a comunidade.

O Chargers está determinadoa lutar por Los Angeles e nós estamos empolgados para começar.

Dean A. Spanos"

