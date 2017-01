Broncos, Bills e Jaguars definem técnicos para 2017

De olho no futuro

Seis times mudaram de treinador na NFL para a temporada 2017. O principal cargo em aberto era o do Denver Broncos, já que Gary Kubiak se aposentou apenas um ano depois de conquistar o Super Bowl 50 para cuidar da saúde. Nesta quarta-feira, o time definiu que Vance Joseph, ex-coordenador defensivo do Miami Dolphins, será o comandante. Buffalo Bills e Jacksonville Jaguars também já definiram seus treinadores, enquanto Los Angeles Rams, San Diego Chargers e San Francisco 49ers ainda vasculham o mercado.

Leia mais:

Ezekiel Elliott sofre acidente de carro no Texas

Tom Brady deixa de lado favoritismo e projeta jogo difícil contra o Texans

Packers e Steelers vencem e avançam nos playoffs na NFL

Negócios fechados

Buffalo Bills

Depois de demitir Rex Ryan com a temporada regular ainda em andamento, O Bills contratou Sean McDermott. O antigo coordenador defensivo do Carolina Panthers tem 42 anos e uma larga experiência como assistente e técnico de posições no Philadelphia Eagles. Técnico de linebackers do Panthers, Al Holcombe deve se juntar a McDermott no Bills como coordenador defensivo.

Denver Broncos

Com a aposentadoria de Gary Kubiak, o Broncos buscou um técnico de perfil focado na defesa. E Vance Joseph, coordenador defensivo do Miami Dolphins, foi o escolhido. Técnico de defensive backs entre 2011 e 2015, com passagens por San Francisco 49ers, Houston Texans e Cincinnati Bengals, Joseph ficou apenas um ano como coordenador antes de receber a nova oportunidade. Mike McCoy, técnico demitido pelo San Diego Chargers, é cotado para o cargo de coordenador ofensivo. A tendência é que o coordenador defensivo Wade Phillips não siga no cargo.

Jacksonville Jaguars

O Jaguars foi mais conservador e, depois de demitir Gus Bradley, optou por manter um membro da comissão técnica antiga. Doug Marrone, que era técnico de linha ofensiva e assumiu o time interinamente depois da demissão de Bradley, foi efetivado no cargo de head coach. A diretoria entendeu que Marrone, que já tem uma experiência como técnico do Buffalo Bills, conseguiu desenvolver um trabalho interessante no pouco tempo à frente do ataque. Para ajudar no trabalho, o Jaguars contratou o veterano Tom Coughlin, ex-técnico da equipe, para o cargo de vice-presidente de operações.

Cargos em aberto

Los Angeles Rams

Sean McVay, jovem coordenador ofensivo do Washington Redskins, é o grande favorito para assumir o Los Angeles Rams e ser o responsável pelo desenvolvimento de Jared Goff. Mesmo com apenas 30 anos, o profissional é visto com bons olhos por ter feito um bom trabalho com Kirk Cousins em Washington. Ele ocupa cargos em comissões desde 2008 e está no Redskins desde 2010 — como assistente técnico de tight ends, técnico de tight ends e coordenador ofensivo, função que exerce desde 2014. Teryl Austin, coordenador defensivo do Detroit Lions, e Kyle Shanahan, coordenador ofensivo do Atlanta Falcons, também são cotados.

San Diego Chargers

O Chargers está mais preocupado em definir se vai para Los Angeles, o que deve acontecer nos próximos dias. Quando a mudança estiver completa, o foco será na remontagem da comissão técnica. Anthony Lynn, que foi técnico de running backs, coordenador ofensivo e técnico interino do Bills ao longo de 2016, é cotado. Teryl Austin, coordenador defensivo do Detroit Lions; Matt Patricia, coordenador defensivo do New England Patriots; e Mike Smith, coordenador defensivo do Tampa Bay Buccaneers, são cotados. Smith tem uma leve vantagem por já ter sido head coach — trabalhou na função entre 2008 e 2014 no Atlanta Falcons.

San Francisco 49ers

Com o elenco mais aberto entre os times que buscam técnico, o 49ers busca um substituto para Chip Kelly. O principal favorito é Josh McDaniels, coordenador ofensivo do New England Patriots e que já teve uma passagem como head coach do Denver Broncos. Kyle Shanahan, coordenador ofensivo do Falcons, também está entre os preferidos.

*ZHESPORTES