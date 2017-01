Packers e Steelers vencem e avançam nos playoffs na NFL

Prime Time

A NFL está na reta final. Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers venceram seus jogos de wild card neste domingo e se confirmaram como os últimos classificados para os confrontos divisionais, no próximo final de semana. Destes quatro jogos saem os finalistas de conferência, que definem os times que avançam para o Super Bowl LI, dia 5 de fevereiro, em Houston.

Depois de duas vitórias tranquilas, no sábado, para Seattle Seahawks (26 a 6 no Detroit Lions) e Houston Texans (27 a 14 no Oakland Raiders), o domingo promteia confrontos mais equilibrados. No primeiro jogo do dia, no entanto, não foi isso que se viu: com uma defesa sólida, o Pittsburgh Steelers passou por cima do Miami Dolphins por 30 a 12, no Heinz Field, pelo wild card da AFC.

Leia mais:

TV Globo transmitirá jogos da NBA em 2017

Curry se torna o 15º jogador com mais bolas de três pontos na história da NBA

Prime Time Responde: o que cada time precisa melhorar para ter sucesso nos playoffs?



O grande jogo dos confrontos ficou para o final do domingo. Em um gélido Lambeau Field, o Green Bay Packers contou com a força da sua torcida e mais uma grande atuação do quarterback Aaron Rodgers para despachar o New York Giants por 38 a 13, garantindo vaga na divisional da NFC.

Os quatro jogos de divisão serão disputados no próximo final de semana. No sábado, às 19h35min, o Atlanta Falcons recebe o Seattle Seahawks, pela NFC, e às 23h15min o Houston Texans vai até Massachussets encarar o New England Patriots de Tom Brady, pela AFC.

Domingo, às 16h05min, o Kansas City Chiefs do kicker brasileiro Cairo Santos recebe o Pittsburgh Steelers, pela AFC, e às 19h40min é a vez do clássico entre Dallas Cowboys x Green Bay Packers, no Texas.

*ZHESPORTES