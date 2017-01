Stephen Curry se torna o 15º jogador com mais bolas de três pontos na história da NBA

Basquete

Stephen Curry, MVP da NBA nas últimas duas temporadas e líder do Golden State Warriors, ultrapassou o ala Dale Ellis e entrou na lista dos 15 jogadores com mais bolas de três na história do melhor basquete do mundo. Com três arremessos convertidos no perímetro na vitória de 127 a 119 sobre o Denver Nuggets na última segunda-feira, Curry atingiu a marca de 1.720 cestas fora do garrafão.

Em 2014/2015, o camisa 30 do Warriors quebrou o recorde de três pontos da liga, com 286 cestas. No ano seguinte, superou a própria marca, com 402. Na temporada regular atual, são 129 bolas do perímetro em 35 partidas, com 40% de aproveitamento nos arremessos tentados, a sua pior media na NBA até o momento.



Ranking dos maiores cestinhas de três pontos da NBA

1º) Ray Allen – 2.973

2º) Reggie Miller – 2.560

3º) Jason Terry* – 2.191 (Milwaukee Bucks)

4º) Paul Pierce* – 2.137 (Los Angeles Clippers)

5º) Jason Kidd – 1.988

6º) Vince Carter* – 1.981 (Memphis Grizzlies)

7º) Jamal Crawford* – 1.979 (Los Angeles Clippers)

8º) Kyle Korver* – 1.952 (Atlanta Hawks)

9º) Joe Johnson* – 1.877 (Utah Jazz)

10º) Chauncey Billups – 1.830

11º) Kobe Bryant – 1.827

12º) Rashard Lewis – 1.787

13º) Peja Stojakovic – 1.760

14º) J. R. Smith* – 1.729 (Cleveland Cavaliers

15º) Stephen Curry* – 1.722 (Golden State Warriors)

*Jogadores ainda em atividade



