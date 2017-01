Donatas Motiejunas assina com o New Orleans Pelicans 

NBA

Após cinco meses como agente livre, o pivô Donatas Motiejunas assinou contrato com o New Orleans Pelicans. Os valores do acordo ainda não foram divulgados oficialmente, mas a ESPN americana, afirma que seria algo em torno de US $ 1,1 milhão por um ano.



Leia mais:

Packers vence Lions e garante título da NFC Norte

Prime Time Responde: o que cada time precisa melhorar para ter sucesso nos playoffs?



Para poder contar com Motiejunas em seu elenco, o Pelicans dispensou o armador Reggie Williams.



Em novembro, Motiejunas chegou a negociar contratos com o Brooklyn Nets e com o Houston Rockets. O pivô escolheu atuar pela equipe do Texas, mas não realizou os exames médicos solicitados pelo Rockets, que optou por dispensar o atleta. Com a decisão, o jogador acabou tornando-se agente livre, podendo negociar com qualquer equipe.



Na temporada 2015-2016, Motiejunas jogou apenas 37 jogos — iniciando apenas 22 — e conseguiu médias de 0.1 de bloqueio e 6.2 pontos.



*ZHESPORTES