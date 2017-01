Packers vence Lions e garante título da NFC Norte

Reis do Norte

O último jogo da temporada regular da National Football League (NFL) foi marcado pela emoção, decidida com um placar apertado e quase teve uma reviravolta espetacular nos últimos segundos. Green Bay Packers e Detroit Lions duelaram no Ford Field — casa do Lions — pelo título da Divisão Norte da Conferência Nacional (NFC). O time do Wisconsin se saiu melhor e garantiu o feito ao vencer a partida pelo placar de 31 a 24. Com o triunfo, o Packers vai disputar a primeira partida dos playoffs em casa, no Lambeau Field.

O primeiro quarto do jogo foi parado. As duas equipes foram cautelosas e as defesas garantiram o zero no placar. No segundo quarto, Aaron Rodgers conseguiu um passe certeiro para o touchdown marcado pelo fullback Aaron Ripkowski. Com o extra point, o Packers saiu na frente , abrindo 7 a 0 no marcador. A resposta da equipe da casa veio logo na primeira ofensiva após a pontuação dos adversários: o running back Zach Zenner conseguiu ultrapassar a defesa do Packers e marcou um touchdown terrestre, empatando o jogo.



Em uma boa reação, o Detroit Lions conseguiu virar o placar do duelo pelo domínio da NFC Norte. Matthew Stafford achou Golden Tate em meio a defesa adversária. Tate aproveitou o passe do quaterback e marcou o segundo touchdown do Lions no jogo. Com apenas 23 segundos antes de as equipes irem para o vestiário, o Packers seguiu na cola do Lions, anotando três pontos por meio de um field goal de 53 jardas, convertido por Mason Crosby.



O time de Green Bay voltou a liderar o placar com mais um touchdown anotado na conexão de Rodgers e Davante Adams: 17 a 14 para os visitantes. O Packers ampliou a diferença ao marcar mais um TD no último quarto da partida. Com a necessidade de voltar a encostar no placar, o Lions conseguiu apenas marcar um field goal de 54 jardas.



Em uma campanha bem administrada e trabalhada, Rodgers conduziu sua equipe a mais um touchdown. Perto do fim do jogo, Green Bay administrava o relógio e parecia encaminhar a vitória, mas com apenas 13 segundos no relógio, o recebedor veterano Anquan Boldin conseguiu capturar um hail mary, deixando o Lions perto do placar novamente, mas as esperanças de uma vitória heroica foram anuladas por uma tentativa frustrada de onside kick.

