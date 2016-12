Relembre grandes nomes dos esportes americanos que se aposentaram em 2016

Adeus

O ano de 2016 foi um momento de grandes despedidas nos esportes americanos. Lendas colocaram pontos finais em suas carreiras e deixaram apenas para a história os grandes feitos que protagonizaram.

Relembre nove grandes nomes dos esportes americanos que pararam:

NFL

Peyton Manning

Considerado por muitos o melhor quarterback de todos os tempos — e indiscutivelmente um dos melhores —, Manning se aposentou depois de 18 (um bom número, como ele próprio falou) temporadas na NFL. O último jogo foi a vitória do Denver Broncos sobre o Carolina Panthers no Super Bowl 50. Foi a 200ª vitória de Peyton como profissional. Ele se tornou o primeiro quarterback titular a vencer o Super Bowl com dois times diferentes. Encerrou a carreira brilhante como líder em touchdowns e jardas aéreas na história da NFL.

Calvin Johnson

Um dos melhores recebedores da história recente, Megatron deixou o futebol americano ainda jovem para evitar maiores danos à saúde. Apesar de não ter vencido um jogo de playoff sequer nos nove anos com o Detroit Lions, foi individualmente um fenômeno. Foram seis aparições no Pro Bowl e sete temporadas com mais de 1 mil jardas.

Charles Woodson

Lenda defensiva que atuou por Oakland Raiders e Green Bay Packers, Woodson foi de cornerback a safety durante a carreira e sempre manteve um alto nível. Campeão do Super Bowl XLV com o Packers, teve duas passagens por Oakland. Foram nove seleções para o Pro Bowl.

A NFL também teve outros grandes jogadores aposentados em 2016: Marshawn Lynch, Jared Allen, Justin Tuck, Charles Tillman, Greg Jennings, Logan Mankins, Matt Hasselbeck, Heath Miller, Jerod Mayo.

NBA

Kobe Bryant

Bryant não é o segundo melhor jogador da história da NBA, mas é o jogador mais parecido com Michael Jordan que a NBA já viu. Os 20 anos com o Los Angeles Lakers renderam cinco títulos e uma carreira brilhante, que incluiu um prêmio de jogador mais valioso da temporada e dois nas finais. A despedida foi histórica: 60 pontos em uma vitória sobre o Utah Jazz.

Tim Duncan

Duncan sempre foi um jogador espetacular e que nunca precisou se promover na mídia para que todos soubessem o quão bom ele era. A carreira brilhante e toda construída no San Antonio Spurs terminou, mas os cinco títulos foram eternizados e a camisa 21 do Spurs está aposentada.

Kevin Garnett

Campeão da NBA em 2008 com o Boston Celtics, Garnett foi uma das grandes estrelas do basquete nos anos 2000. Apesar de ter vencido apenas em Boston, foi no Minnesota Timberwolves que viveu seu grande momento em termos de performances individuais. Chegou a ser MVP da NBA em 2004 e foi para o All-Star Game 15 vezes.

MLB

Alex Rodriguez

A-Rod teve uma carreira prolífica e lucrativa. Com grandes números no bastão e nos contratos, o dominicano acabou envolvido em polêmicas com doping na parte final da vida profissional. Encerrou a carreira aos 41 anos depois de jogar na MLB entre 1994 e 2016 por Seattle Mariners, Texas Rangers e New York Yankees com direito a um título de World Series e três prêmios de MVP da Liga Americana.

David Ortiz

O Big Papi chegou aos 41 anos e decidiu parar. Mas parou porque quis. Mesmo nos últimos anos de carreira ele era extremamente produtivo. Depois de um início de carreira no Minnesota Twins, foi no Boston Red Sox que ele chegou ao topo. Foram três títulos de World Series, 10 aparições no All-Star Game e sete prêmios Silver Slugger, além do MVP da World Series de 2013.

NHL

Brad Richards

O canadense teve uma carreira sólida na NHL com aparições por Tampa Bay Lightning, Dallas Stars, New York Rangers, Chicago Blackhawks e Detroit Red Wings. Ele foi campeão da Stanley Cup em 2004, com o Lightning, e en 2015, com o Blackhawks. No título com Tampa Bay, time que o draftou na terceira rodada de 1998, foi eleito o jogador mais valioso dos playoffs.

Vincent Lecavalier

Outro jogador campeão com o Lighting de 2004 a encerrar a carreira foi Vincent Lecavalier. Primeira escolha do draft de 1998, subiu para a NHL no mesmo ano. Ficou no Lightning até 2013, quando foi para o Philadelphia Flyers. Na última temporada da carreira, ainda passou pelo Los Angeles Kings.

