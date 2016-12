Vitórias de Steelers e Chiefs definem participantes dos playoffs na AFC

Definições

A semana 16 definiu todos os participantes dos playoffs na Conferência Americana da NFL. Com uma rodada de antecedência, os seis classificados foram conhecidos com as vitórias de Pittsburgh Steelers e Kansas City Chiefs neste domingo de Natal.

No primeiro jogo do dia, o Steelers derrotou o Baltimore Ravens em um jogo emocionante. Um touchdown de Antonio Brown a poucos segundos do fim definiu a partida e o título da AFC Norte para a equipe da Pensilvânia.

No Sunday Night Football, o Kansas City Chiefs atropelou o Denver Broncos por 33 a 10. O Chiefs garantiu vaga aos playoffs e se manteve na briga pelo título da AFC Oeste. Além disso, assegurou a classificação do Miami Dolphins como wild card e tirou da briga o Denver Broncos, atual campeão do Super Bowl.

É a primeira vez desde 2003 que os dois participantes do Super Bowl de um ano não vão para os playoffs no ano seguinte. — Prime Time ZH (@PrimeTimeZH) December 26, 2016

Com as definições, os times que vão à pós-temporada na AFC são New England Patriots, Oakland Raiders, Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Kansas City Chiefs e Miami Dolphins.

As brigas na semana 17 se resumem a posicionamento na tabela para a pós-temporada. Raiders e Chiefs brigam pelo título de divisão — que valerá também o direito a folgar na primeira rodada dos playoffs.

O Patriots enfrenta o Dolphins e, se vencer, garante a primeira colocação da AFC e a vantagem de jogar em casa até o Super Bowl. Se perder, precisará torcer por uma derrota do Raiders para o Broncos para manter a posição.

