Jimmy Butler se torna o segundo atleta do Bulls com mais de 50 pontos em dois jogos

Destaque constante nos jogos do Chicago Bulls, Jimmy Butler foi o cestinha da equipe na vitória por 118 a 111 contra o Charlotte Hornets, na última segunda-feira, com 52 pontos. Aos gritos de ¿MVP, MVP¿ do público presente no United Center, o ala-armador se tornou o segundo jogador da história do Bulls a anotar 50 pontos ou mais em duas partidas diferentes. Além de Butler, apenas Michael Jordan, lenda do basquete americano, conseguir atingir o feito.

Na temporada anterior, Jimmy Butler fez 53 pontos na vitória de 115 a 111 sobre o Philadelphia 76ers (o seu recorde pessoal na liga) e ultrapassou a casa dos 50 pontos pela primeira vez na sua carreira. Jamal Crawford (51 pontos em 2004 contra o Toronto Raptors), atualmente no Los Angeles Clippers, e Chet Walker (56 pontos em 1972 contra o Cincinnati Royals), aposentado, superaram os 50 pontos em uma ocasião com a camisa do Bulls. O recorde da franquia pertence a Michael Jordan, com de 50 pontos ou mais em 30 jogos.

O camisa 21 do time de Chicago é o oitavo jogador a marcar 50 pontos na atual temporada da NBA. Além dele estão: James Harden (Houston Rockets), Isaiah Thomas (Boston Celtics), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), John Wall (Washington Wizards), Klay Thompson (Golden State Warriors), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) e Anthony Davis (New Orleans Pelicans).

O pivô brasileiro Cristiano Felício ficou 19 minutos em quadra e contribuiu com quatro pontos, cinco rebotes e quatro assistências para o triunfo do Chicago Bulls, que soma 17 vitórias e 18 derrotas.

