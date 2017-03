Paraguai não treina no Brasil antes de enfrentar a Seleção, e Arce diz: "Conheço tudo de lá"

Eliminatórias

Adversário da Seleção Brasileira, o Paraguai não fará um treino para reconhecimento do gramado da Arena Corinthians, local que receberá o confronto pelas Eliminatórias nesta terça-feira. Isso porque foi apenas nesta segunda, véspera do duelo, que a delegação paraguaia deixou o Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Luque.



Leia mais:

Diego Souza pode ocupar a vaga de Firmino no ataque da Seleção

Em situação delicada, Chile enfrenta a já eliminada Venezuela

Bauza escala Lucas Pratto ao lado de Messi no ataque da Argentina



O Paraguai está em sétimo colocado nas Eliminatórias com 18 pontos — apenas dois a menos do que o Equador, que está em quinto e hoje estaria indo para a repescagem. O que preocupa os torcedores do país, no entanto, é a sequência de jogos do time de Arce: nesta terça, enfrenta a Seleção Brasileira, depois Chile (fora) e Uruguai (em casa). Colômbia e Venezuela fecham os compromissos do Paraguai nesta edição das Eliminatórias.



Em entrevista para o duelo contra o Brasil, Arce mostrou ansiedade. O jogador com passagens por Grêmio e Palmeiras falou:

— Estou louco para o jogo no Brasil, conheço tudo de lá.

*RÁDIO GAÚCHA