Diego Souza pode ocupar a vaga de Firmino no ataque da Seleção

Possível mudança

Diego Souza está cotado para iniciar o confronto com o Paraguai, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na Arena Corinthians. O possível ingresso do jogador do Sport na equipe se daria porque Roberto Firmino não pôde participar do treino da tarde desta segunda, no palco do jogo, já que está com uma inflamação na garganta.

Outra mudança no time está na lateral direita. Fágner, atleta do Corinthians, irá substituir o titular Daniel Alves, que cumpre suspensão nesta rodada. Mariano, atleta do Sevilla, convocado de última hora, fica como opção no banco de reservas.

Leia mais:

Bauza escala Lucas Pratto ao lado de Messi no ataque da Argentina

Jogo entre lendas de Barcelona e Real Madrid tem presença confirmada de Ronaldinho

Marquinhos analisa momento da Seleção: "Estamos com os pés no chão"



O possível time da Seleção Brasileira, no duelo desta terça, tem: Alisson, Fágner, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Phillipe Coutinho, Paulinho, Renato Augusto e Neymar; Diego Souza.



O treino da tarde desta segunda pôde ser acompanhado apenas por 15 minutos, quando ocorreu o aquecimento e o início do trabalho tático.

Primeira colocada nas Eliminatórias da América do Sul, com 30 pontos, a Seleção Brasileira está praticamente assegurada na Copa do Mundo da Rússia.



*LANCEPRESS