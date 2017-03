Programação para primeira etapa da Stock Car está definida

Velocidade

A espera tem hora para acabar. Após três meses de intervalo, a Stock Car voltará a acelerar no final do mês de março, nos treinos preparatórios para a primeira etapa do ano, que será disputada dia 2 de abril em Goiânia. Além da principal categoria do automobilismo nacional, o Mercedes-Benz Challenge e o Campeonato Brasileiro de Turismo também participarão do final de semana de velocidade.



As atividades de pista começam na quinta-feira, com treinos extras válidos como pré temporada para Stock Car e Brasileiro de Turismo. O Mercedes-Benz Challenge inicia as atividades na sexta.

A duração das duas corridas da Stock Car será de 40 minutos, no Mercedes Benz Challenge a prova terá 45 minutos. Já no Brasileiro de Turismo a prova de sábado será de 30 e a de domingo 35 minutos.



