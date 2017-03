Querrey dá salto no ranking da ATP e Murray amplia vantagem

Atualização da lista

O britânico Andy Murray ganhou 500 pontos no ranking com a conquista do título em Dubai

Jo-Wilfred Tsonga, que não entrou em quadra na última semana, cedeu o 7º lugar no ranking mundial masculino de tênis ao croata Marin Cilic, semifinalista do torneio de Acapulco.

O campeão do ATP 500 mexicano, por sinal, foi o responsável pelo maior salto entre os top 40 da lista, atualizada nesta segunda-feira. Depois de bater Rafael Nadal na decisão, o americano Sam Querrey ganhou 14 posições e agora é o 26º melhor tenista do mundo.

O britânico Andy Murray, campeão em Dubai no sábado, se consolidou no topo do ranking, abrindo 2.215 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o sérvio Novak Djokovic. A diferença supera a pontuação de um Grand Slam.

Entre os brasileiros, o paulista Thomaz Bellucci perdeu duas posições: é o 71º do ranking, com 721 pontos. O cearense Thiago Monteiro também caiu na lista (três colocações) e aparece em 77º, com 690 pontos. Ainda entre os 100 melhores do mundo, o paulista Rogerio Dutra Silva desceu um degrau: é o 85º, com 628 pontos.

Entre os gaúchos, o melhor no ranking é André Ghem. O porto-alegrense de 34 anos é o 213º colocado, com 253 pontos.

Os top 100 do ranking da ATP (6 de março 2017)

1º) Andy Murray (GBR) — 12.040 pontos

2º) Novak Djokovic (SER) — 9.825 pontos

3º) Stan Wawrinka (SUI) — 5.195 pontos

4º) Milos Raonic (CAN) — 5.080 pontos

5º) Kei Nishikori (JAP) — 4.730 pontos

6º) Rafael Nadal (ESP) — 4.415 pontos

7º) Marin Cilic (CRO) — 3.590 pontos

8º) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) — 3.480 pontos

9º) Dominic Thiem (AUT) — 3.375 pontos

10º) Roger Federer (SUI) — 3.305 pontos

