Reforço da Sogipa, Érika Miranda já treina em Porto Alegre

Novo reforço da equipe de judô da Sogipa, Érika Miranda já está em Porto Alegre. O meio-leve (até 52kg) desembarcou na capital gaúcha nesta quinta-feira e já começou os treinos sob orientação dos técnicos Antônio Carlos Pereira, o Kiko, e Daniel Pires.

O grande objetivo da brasiliense de 29 anos, uma das judocas brasileiras mais vitoriosas da história, é conquistar uma medalha no Campeonato Mundial, que será realizado entre 28 de agosto e 3 de setembro em Budapeste, na Hungria.

Érika frequenta a seleção brasileira há mais de 10 anos. No currículo, soma três medalhas em Mundiais: duas de bronze, em Chelyabinsk (2014) e Astana (2015), e uma de prata, no Rio de Janeiro (2013). Além disso, tem três medalhas em Jogos Pan-Americanos — duas pratas, no Rio (2007) e Guadalajara (2011) — e uma de ouro, em Toronto (2015). Ela também representou o Brasil nas duas últimas Olimpíadas.



— A Érika é uma atleta experiente e muito vitoriosa, que vai continuar conquistando grandes resultados para o Brasil e, a partir de agora, para a equipe Oi/Sogipa. Sua presença aqui no clube, junto com outros ídolos como a Mayra Aguiar, o Felipe Kitadai e a Maria Portela, serve como inspiração para os mais jovens de todas as modalidades — diz Kiko.

A judoca se mostra satisfeita e ansiosa para começar os treinos com a nova equipe.

— A Sogipa é reconhecida nacionalmente como uma equipe de ponta, que forma grandes atletas. Para mim, é uma honra fazer parte deste time — afirmou Érika, enquanto conhecia o tatame da Sogipa.

Nathália Brígida, 23 anos, outro reforço anunciado pela equipe Oi/Sogipa neste início de temporada, começará a treinar em Porto Alegre nas próximas semanas. Neste momento, ela recupera-se de uma cirurgia no ombro.

