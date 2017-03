Robles e Grael superam campeões olímpicos e conquistam título da 49er na Copa Brasil de Vela

Ouro no Guaíba

Carlos Robles e Marco Grael deixaram para trás três campeões olímpicos para conquistar o título da classe 49er na 4ª Copa Brasil de Vela, encerrada neste sábado em Porto Alegre.

A dupla do timoneiro espanhol e do proeiro brasileiro terminaram a competição na frente de Robert Scheidt — dono do ouro na Laser em Atlanta 1996 e Atenas 2004 — e Gabriel Borges e de Martine Grael e Kahena Kunze, campeãs olímpicas na 49er FX nos Jogos do Rio 2016.

Robles e Grael (que é irmão de Martine) foram campeões com 13 pontos perdidos, contra 16 de Scheidt/Borges e 29 de Martine/Kahena. No último dia de disputas, os campeões venceram uma regata e terminaram em segundo lugar na outra.

Prata em Porto Alegre, Scheidt se mostra animado com o início de seu sétimo ciclo olímpico na terceira classe que participa — o velejador de 43 anos também conquistou medalhas na Star.

— O mais importante é que temos mostrado evolução a cada regata. Claro que ainda cometemos erros em função da falta de experiência na classe, mas estamos trabalhando duro para melhorar sempre. Brigamos pelo título aqui em Porto Alegre e, se não fosse o primeiro dia, que foi bastante ruim para nós, poderíamos ter lutado ainda mais pelo lugar mais alto do pódio. Mas faz parte e agora vamos nos concentrar nos próximos desafios — disse Scheidt.

Scheidt (E) destacou boa campanha na nova classe ao lado do proeiro Gabriel Borges Foto: Gustavo Roth / Agência Preview,Divulgação

A boa campanha em Porto Alegre, onde venceu quatro regatas na 49er, as primeiras na nova categoria, mostra a adaptação do maior medalhista olímpico do Brasil em um barco maior, mais veloz e com estratégias diferentes da Star e Laser, que o consagraram no iatismo, para iniciar o ciclo olímpico para Tóquio 2020.

Os próximos desafios incluem voltar a competir a partir de 26 março em Palma de Maiorca, na Espanha. Depois, o plano é dedicar dois meses aos treinamentos na Europa para, em seguida, iniciar nova série de campeonatos, entre eles o Europeu, no final de julho, e o Mundial, no início de setembro.

— Continuamos em busca de "horas de voo" para competir cada vez mais em pé de igualdade com os melhores velejadores do mundo na classe 49er. Sabemos que é uma tarefa dura, mas estamos animados com os resultados até agora — completou Scheidt.

Os campeões da 4ª Copa Brasil de Vela

49er

Carlos Robles e Marco Grael

Finn

Jorge Zarif

470 feminino

Fernanda Oliveira e Ana Barbachan

470 masculino

Geison Mendes e Gustavo Thiesen

Nacra 17

Isabel Swan e Samuel Albrecht

RS:X feminino

Patrícia Freitas

RS:X masculino

Albert de Carvalho

Laser

João Pedro Oliveira

Laser Radial

Gabriella Kidd

Kitesurfe Hidrofoil

Foil: Roberto Veiga

Tubular: Eduardo Fernandes



Copa Brasil de Vela Jovem

29er

Lorenzo Bernd e Philipp Rump

420

André Fiuza e Pedro Zonta

