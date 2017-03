Santos deve voltar à Vila Belmiro caso avance no Paulistão

Em casa

As opiniões no Santos costumam ficar divididas sobre o local onde mandar os jogos, Vila Belmiro ou Pacaembu. Mas a diretoria parece decidida sobre o local dos mandos de jogo no restante do caminho, caso o time chegue à final do Paulistão.

Após levar a decisão das quartas de final contra o Ponte Preta para o Pacaembu — o jogo será na segunda-feira, dia 10, às 20h —, a diretoria espera, caso o Peixe avance, voltar à Vila Belmiro na semifinal.

Além disso, já há um consenso de que uma eventual final também deva ocorrer na Vila Belmiro, independentemente de ser mandante no primeiro ou segundo jogo.

Neste campeonato, o Peixe foi mandante em seis partidas na Vila, tendo vencido três e perdido outras três, entre elas os clássicos contra São Paulo e Palmeiras.

O Santos esteve nas últimas oito finais de Campeonato Paulista, tendo vencido cinco. No ano passado, quando venceu o Audax, o público na Vila Belmiro foi de 16.018 pagantes com renda de R$ 934.920,00.