Mata-mata entre São Paulo e Linense terá dois jogos no Morumbi

Ida e volta?

Uma reunião na Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta quinta-feira, definiu as datas e locais das partidas das quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo jogará as duas partidas no Morumbi, já que o Linense pediu para atuar no estádio na partida de ida e foi atendido pela federação.

Os quatro jogos de volta vão ser disputados na cidade de São Paulo entre sexta-feira, dia 7, e segunda-feira, dia 10. Palmeiras e Santos vão atuar no Pacaembu.

Leia mais:

Como estão os principais campeonatos estaduais pelo Brasil

Raio-X: como foram os oito gols de William Pottker, o novo reforço do Inter

Fifa encaminha nova divisão de vagas para a Copa com 48 seleções em 2026

Não há vantagem por gol marcado fora de casa no Paulistão. Um empate no placar acumulado dos dois jogos levará a decisão do classificado para pênaltis.

Quartas de final do Paulistão:

Ida

1/4 (sábado): Ponte Preta x Santos — 16h (Moisés Lucarelli)

1/4 (sábado): Botafogo x Corinthians — 18h30 (Santa Cruz)

2/4 (domingo): Linense x São Paulo — 16h (Morumbi)

2/4 (domingo): Novorizontino x Palmeiras — 19h (Ismael Biasi)

Volta

7/4 (sexta-feira): Palmeiras x Novorizontino — 21h (Pacaembu)

8/4 (sábado): São Paulo x Linense — 16h (Morumbi)

9/4 (domingo): Corinthians x Botafogo — 16h (Arena Corinthians)

10/4 (segunda-feira): Santos x Ponte Preta — 20h (Pacaembu)