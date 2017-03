Tarumã recebe primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Velocidade

Foi dada a largada

A espera dos apaixonados pelo automobilismo acabou. Neste domingo (19/3), o Campeonato Gaúcho de Velocidade realiza a primeira etapa no Autódromo de Tarumã, em Viamão. Tradicional no calendário de provas do esporte, a competição estreia as categorias Marcas 1.4, Copa Fusca e a Copa Classic.



Em 2017, o torneio traz novidades como a padronização de molas e amortecedores para a categoria 1.4, algo que já se fazia com o motor. A categoria do Marcas e Pilotos passa por reformulações em seu formato e regulamento devendo ser anunciada em breve.

As provas iniciam as 9h30min de domingo, com valor de ingressos por R$ 20, disponíveis nas bilheterias do autódromo. Outras informações podem ser obtidas no site www.rachataruma.com.br ou pelo telefone (51) 3485 1510.