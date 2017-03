Thomaz Bellucci vence Lukas Rosol em torneio preparatório para o Masters 1000 de Miami

Tênis

Thomaz Bellucci, número 1 do país e 71º do mundo, suou a camisa diante de difícil adversário, mas garantiu vaga nas oitavas de final do torneio challenger de Irving, no Texas, evento com premiação de US$ 150 mil mais hospedagem.



O paulista de Tietê derrotou o tcheco Lukas Rosol, ex-top 30 e atual 155º colocado, marcando 2 sets a 1 com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4 em 2h10min de duração. Na terceira etapa, Bellucci abriu quebra, deixou empatar, mas tornou a quebrar para fechar jogo em game difícil. Foi sua terceira vitória em quatro jogos contra o adversário.



Nas oitavas, nesta quinta, Bellucci encara o italiano Paolo Lorenzi, 38º e segundo favorito, ou o britânico Aljaz Bedene, 105º.



O evento é preparatório para o Masters 1000 de Miami, na Flórida, que larga na quarta-feira que vem.



