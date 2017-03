Tite comemora goleada sobre o Uruguai: "Foi mais do que eu imaginava"

Acima da expectativa

O Brasil até já estava virtualmente classificado para a Copa do Mundo antes de golear o Uruguai. Em jogos passados, a equipe até já demonstrava bom futebol.



Mas depois da goleada por 4 a 1 sobre o Uruguai, Tite confessou: não esperava ver o que todos viram, para a dor dos uruguaios, no Centenário.



— Foi mais do que eu imaginava — admitiu. — Porque este é o oitavo jogo e eu não tenho a real noção do potencial de crescimento. O que fizemos como comissão técnica foi antecipar alguns aspectos para preparar a equipe contra um adversário que vem com um técnico há 11 anos — disse, elogiando o adversário, mas fazendo questão de deixar claro que a surpresa tinha relação com a vitória, e não o placar elástico.



Ao voltar a falar do time, Tite valorizou o fato de o Brasil absorver o gol uruguaio e não perder o foco no que devia ser feito. Nas palavras do técnico gaúcho, preservar "uma ideia" mesmo com a adversidade momentânea originada a partir do gol de pênalti de Cavani.



Os elogios de Tite também foram dirigidos ao comportamento de seus convocados:



— Ninguém pegou a bola e fez firula. É jogo para ser melhor, para procurar fazer o gol. Estamos pegando gosto do desempenho, isso é muito legal. Estamos com senso de equipe, que quando um erra, o outro ajuda — falou, recordando a falha de Marcelo que resultou no pênalti para o Uruguai. Falha que, nas palavras de Tite, foram superadas com maturidade pelo lateral-esquerdo do Real Madrid.



Muito elogiado pela imprensa, inclusive a uruguaia, que ressaltou o "futebol bonito" do Brasil, Tite se descreveu, ao fim da entrevista coletiva, a pedido de um repórter. E, então, falou bem ao seu jeito:



— Sou um colono, com uma porrada de defeitos. Mas tenho uma virtude: eu sou leal e digo pela frente. Isso, o seu Genor e a dona Ivone que me ensinaram. São os meus pais.

