Tite convocará substituto para Daniel Alves antes do jogo contra o Paraguai

Oportunidade

A Seleção Brasileira ganhará um novo convocado para o confronto com o Paraguai, na próxima terça-feira, na Arena Corinthians. O jogador que será chamado irá ser anunciado no site da CBF e se juntará ao grupo porque Daniel Alves recebeu amarelo na goleada sobre o Uruguai, ficando suspenso.



— A gente vai convocar outro lateral. Não vamos ficar só com um, mesmo sabendo que o Fernandinho está sendo utilizado ali — afirmou Tite, em entrevista coletiva.



Leia mais:

Cotação ZH: Neymar e Paulinho são os destaques da Seleção contra o Uruguai

Peru empata com a Venezuela e se complica nas Eliminatórias

Messi garante vitória da Argentina contra o Chile



As principais opções para enfrentar o Paraguai na lateral direita, hoje, são Fagner e Fernandinho.



Mariano e Marcos Rocha são algumas das opções do técnico brasileiro para esta convocação de emergência.

*ZHESPORTES