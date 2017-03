Tite confirma Firmino no ataque da Seleção contra o Paraguai

Eliminatórias

Tite confirmou o Brasil com Firmino. Segundo o técnico, o jogador do Liverpool foi apenas preservado no trabalho da tarde desta segunda e, portanto, estará em campo na terça, contra o Paraguai.



Confirmando o atacante, Tite também afirmou que Fágner será o substituto de Daniel Alves, suspenso. Assim, a equipe para encarar os comandados de Arce tem: Alisson; Fágner, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Philippe Coutinho, Neymar e Firmino.



Ao lado de Neymar para a entrevista coletiva, Tite também falou sobre a principal estrela do Brasil:

— Ele está num ótimo nível técnico e crescimento.

O craque do Barcelona, que será capitão contra o Paraguai, também falou. Muito sorridente, observado por Tite, o craque disse que precisava dar um tempo:



— Todos precisam ficar sozinho por um tempo, inclusive vocês desta sala. Eu estou querendo me superar sempre, melhorar todos os dias. Foi uma decisão de ser capitão novamente, pelo técnico que eu sempre admirei.

*RÁDIO GAÚCHA