Treino da Seleção confirma Firmino no lugar de Gabriel Jesus

Não há mistério no time brasileiro para o clássico desta quinta-feira. Roberto Firmino é a novidade do ataque. No último treino, no Estádio Centenário ele se posicionou quase como um centroavante convencional com Phillippe Coutinho atuando pela direita e Neymar aberto pela esquerda. O 4-1-4-1 tão usado por Tite passava por vezes para um 4-3-3. A preocupação do treinador, no entanto, foi maior com a saída de jogo. A todo o momento ele pedia para o time reserva forçar a marcação na defesa titular quando esta dominava a bola.



Líder das Eliminatórias independentemente do resultado do clássico, o Brasil tem o desafio de manter os 100% sob o comando de Tite. E a manutenção do aproveitamento, nesta quinta, não só abre maior vantagem na competição como também deixa a vaga na Copa virtualmente garantida e ainda colabora para uma provável retomada da liderança no ranking da FIFA.



Contra o time invencível de Tite há, porém, um adversário também 100%. O Uruguai não perdeu nenhum ponto jogando em casa nas Eliminatórias e mudou sua realidade dos últimos mundiais, que era de frequentar a repescagem para ir às Copas.



Depois do trabalho coletivo, o Brasil exercitou a bola parada. Tite não fechou o treino em nenhum momento nem pediu para se evitarem imagens nas jogadas ensaiadas, algo totalmente diferente de seu adversário, "El Maestro" Oscar Tabárez. Nos dois últimos dias não houve contato da imprensa com a Celeste.



No Uruguai, Rolan deve ser o substituto de Suárez no ataque e Martín Silva, goleiro do Vasco, é a reposição para o também suspenso Muslera.

