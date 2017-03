UFC marca luta entre B.J. Penn e Dennis Siver para junho

Retorno

O veterano B.J. Penn voltará ao octógono. Nesta quarta-feira, o Ultimate anunciou que o havaiano de 38 anos enfrentará o alemão Dennis Siver no UFC Fight Night 112, dia 25 de junho, em Oklahoma City.

Penn, ex-campeão dos leves e dos meio-médios, já se aposentou e voltou atrás algumas vezes. Sua última luta foi em janeiro, quando acabou nocauteado por Yair Rodríguez — depois desta derrota, no entanto, ele garantiu que voltaria a lutar.

Leia mais:

Caju Freitas: os três melhores pesos pesados da atualidade

Dana White defende McGregor contra Mayweather: "Tem poder de nocaute"

Gastelum brinca sobre desafio a Anderson Silva: "Sou um idiota"

A última vitória do americano foi em novembro de 2010, em um nocaute sobre Matt Hughes no UFC 123. Desde então, ele teve um empate (com Jon Fitch) e quatro derrotas (para Nick Diaz, Rory MacDonald, Frankie Edgar e Rodríguez.

Siver também tem 38 anos e vem de derrotas para Conor McGregor e Tatsuya Kawajiri. Ele não luta desde junho de 2015. Ele enfrentaria Penn em junho do ano passado, mas uma lesão o forçou a desistir do combate.



Outro combate confirmado para o UFC de Oklahoma City foi entre o ex-campeão dos meio-médios Johny Hendricks e Tim Boetsch. O duelo será no peso médio. A organização ainda não definiu a luta principal do evento.