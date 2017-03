União levará aulas de remo a escola estadual da Ilha da Pintada

Projeto social

O Grêmio Náutico União lançou, nesta quinta-feira, o Projeto Remar, que prevê aulas de remo a alunos do 6º ao 9º anos da Escola Estadual Maria José Mabilde, da Ilha da Pintada, em Porto Alegre.

Em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, o Clube cedeu materiais e a metodologia de ensino. As aulas serão realizadas no local, administrado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

— O Projeto Remar busca ser uma alternativa para muitos jovens nessa que é uma região com alta situação de vulnerabilidade social e índices de violência — destacou o diretor da escola Edgar Vasques.

O atleta olímpico Willian Giaretton participou da cerimônia na sede do Parque Estadual Delta do Jacuí e conversou com alunos.

— Nasci e cresci também numa região de vulnerabilidade social e o remo me apresentou pessoas maravilhosas e me deu uma perspectiva nova de vida — contou.

Quarenta alunos farão aulas neste primeiro trimestre. Para muitos deles é a primeira oportunidade de praticar um esporte, como o caso de Nicole Araújo, 12 anos e também de Kevin Rodrigues, 13 anos, que busca "um esporte novo, pra se exercitar e ter mais saúde porque não pratica nenhum esporte".

O instrutor das aulas será um ex-atleta nascido na região e que acabou se destacando no esporte. Denis Araujo foi campeão brasileiro e sul-americano e entrou no remo através de um projeto social, assim como Willian.

— Conquistei vários títulos nacionais e internacionais e consegui chegar numa universidade graças ao remo e o esporte me abriu essas portas, além de, é claro, me ensinar outras línguas e outras culturas, enfim o remo foi abrindo portas e colorindo sonhos que eu tinha — ressalta.

O Projeto Remar funcionará em caráter piloto nos primeiros meses, podendo ser ampliado para atingir alunos de outras escolas da região, conforme se consolidar. Para os alunos, as aulas são gratuitas e ocorrerão dentro do período de aula da escola, que funciona em tempo integral.

