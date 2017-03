Uruguai tenta controlar a ansiedade antes de encarar o Brasil

Clássico sul-americano

A semana será importante para a seleção do Uruguai. Na vice-liderança das Eliminatórias, a Celeste recebe o Brasil e, caso vença, diminuirá para a um ponto a distância em relação ao time treinado por Tite, hoje líder das Eliminatórias.



Leia mais:

Trapp substituiu Neuer, lesionado, na seleção alemã

Primeira Liga define data e horário de jogo do Brasil-Pel contra o Fluminense

Milton Mendes é apresentado como novo treinador do Vasco



Apesar da importância do confronto, Oscar Tabárez, técnico do Uruguai, deixa claro que vai trabalhar a ansiedade dos jogadores para não entrar em "pilha desnecessária" antes do jogo.

— Nós temos que ter uma concentração muito grande para os próximos jogos, principalmente diante do Brasil, que está na liderança do Qualificatório e uma vitória pode nos deixar próximos deles mais uma vez — afirmou o treinador ao jornal El Observador.

Sem Luis Suárez e Fernando Muslera, suspensos, o treinador também terá a baixa do lateral-esquerdo Alvaro Pereira, que sentiu uma lesão na semana passada e foi cortado pela comissão técnica.

Com 23 pontos conquistados em 12 jogos, o Uruguai precisa vencer Brasil e Bolívia para, praticamente, garantir a sua vaga para a Copa da Rússia em 2018.



*Lancepress