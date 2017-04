Assoeva goleia o Minas e estreia com vitória na Liga Nacional de Futsal

4 a 1

Na estreia da Liga Nacional de Futsal 2017, a Assoeva/Unisc/ALM venceu o Supermercados BH/Minas por 4 a 1 neste sábado, 1º de abril, em Venâncio Aires, e somou seus primeiros três pontos na competição. No primeiro tempo de partida, Caio Jr. e Zico balançaram as redes pela Assoeva, enquanto Willian marcou pelo time mineiro. A vitória foi selada na etapa final com gols de Thiaguinho e Daniel.

O primeiro gol saiu aos nove minutos de jogo, pelos pés de Caio Jr. A jogada começou na cobrança de escanteio de Thiaguinho, que encontrou o camisa 99 da Assoeva livre para marcar o 1 a 0.

A segunda bola a balançar as redes fez, novamente, alegria da Febre Amarela. Quem marcou o gol foi o ala Zico, em cobrança de pênalti. O time visitante descontou, ainda no primeiro tempo, pelos pés de Willian.

No segundo tempo o panorama não mudou e a Assoeva seguiu dominando as ações da partida. Com maior volume de jogo, a equipe amarela ampliou o placar com o ala Thiaguinho, em nova cobrança de pênalti.

O gol que sacramentou a goleada da Assoeva sobre os mineiros iniciou em uma grande jogada do fixo Sacon. O camisa 20 puxou rápido contra-ataque, passou pela marcação e serviu Daniel, que com tranquilidade fuzilou a meta defendida por Bianchini, decretando a goleada pelo placar de 4 a 1.

Na próxima rodada, a Assoeva irá viajar até Tubarão, em Santa Catarina, para encarar a equipe da casa. O duelo em solo catarinense será realizado no dia 21 de abril.

