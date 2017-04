Aubameyang pode ser multado em 50 mil euros por comemoração com máscara 

Futebol

O atacante do Borussia Dortmund Pierre Emerick Aubameyang pode ser multado em 50 mil euros por ter colocado em evidência seu patrocinador pessoal, a Nike, concorrente da Puma, que patrocina o clube, no sábado, informou nesta segunda-feira o jornal Bild.

O polêmico gabonês provocou a ira dos dirigentes do Borussia ao comemorar o gol marcado contra o Schalke (1-1), no sábado, colocando uma máscara. A máscara, em si, não apresenta qualquer logo, mas é a mesma que Aubameyang usa em uma propaganda da Nike.

A jogada de marketing não agradou à Puma, que patrocina o Borussia Dortmund e é sócia minoritária do clube (5%). Há pouco mais de um mês, Aubameyang já havia sido criticado por ter entrado em campo com o logotipo da Nike desenhado na cabeça.

O CEO do Borussia, Hans-Joachim Watzke, também não viu com bons olhos a comemoração:



– Não é aceitável que sejamos forçados a promover os interesses econômicos da Nike desta maneira. Nossa parceira é a Puma – afirmou, antes de atacar a empresa norte-americana – Esse comportamento não é digno de uma grande empresa. Isso vai pesar na nossa relação.

A Puma publicou um comunicado no domingo, no qual se manifestou:



– Estamos seguros de que o Borussia Dortmund tomará as decisões corretas diante desse incidente – dando a entender que uma punição contra Aubameyang seria vista com bons olhos.

O incidente irá alimentar as especulações sobre uma possível saída de Aubameyang ao fim da temporada. O gabonês, de 27 anos e atual artilheiro do Campeonato Alemão com 24 gols (empatado com Robert Lewandowski, do Bayern de Munique), tem contrato com o clube de Dortmund até 2020, mas afirmou diversas vezes que sonha um dia jogar no Real Madrid.

