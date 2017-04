King Mo derrota Rampage Jackson em revanche no Bellator

Duelo de veteranos

Mesmo mais leve que o rival, King Mo saiu do cage com a vitória por decisão Foto: Bellator MMA / Divulgação / Divulgação

Pouco menos de três anos depois de lutarem nos meio-pesados, Quinton Rampage Jackson e King Mo Lawal se reencontraram no Bellator. E, assim como a categoria de peso, o resultado também foi diferente. Nos pesados, King Mo ficou com a vitória por decisão unânime na noite da última sexta-feira.

King Mo dominou na parte da luta agarrada. Rampage só conseguiu ter espaço para golpear no segundo round, mas cansou e não conseguiu ser efetivo. No fim, os três juízes marcaram 29 a 28 para Lawal.

King Mo chegou a 21 vitórias, seis derrotas e uma luta sem resultado na carreira. Ele se recuperou depois de ter sido nocauteado por Mirko Cro Cop no torneio de peso livre do Rizin em dezembro. O americano já tem definido o próximo desafio. No Bellator NYC, em junho, ele enfrentará Ryan Bader na volta aos meio-pesados.



Já Rampage Jackson sofreu sua primeira derrota no Bellator — antes, ele havia vencido Joey Beltran, Christian M'Pumbu, o próprio King Mo e Satoshi Ishii. O veterano tem 37 vitórias e 12 derrotas na carreira no MMA.



*ZHESPORTES