Em bateria brasileira, Italo elimina Medina e avança ao round 4 em Fiji

Confronto verde e amarelo

O domingo (4) em Tavarua, nas Ilhas de Fiji, rendeu altas onda e garantiu um belo espetáculo no segundo dia de competição da quinta etapa do Circuito Mundial de Surfe. Entre as disputadas baterias que entraram nas águas de Cloudbreak, uma em particular tirou a respiração do torcedor brasileiro: Italo Ferreira vs. Gabriel Medina. No confronto verde e amarelo do round 3, decidido nos últimos segundos, o potiguar levou a melhor e mandou o campeão mundial de 2014 para casa.



O dia em Fiji começou com a repescagem (round 2) no mar. Nela, seis surfistas brasileiros brigavam por sua manutenção no evento. Três deles não foram bem e deram adeus a competição: Yago Dora perdeu para o australiano Joel Parkinson por 10.66 a 10.33 pontos; Bino Lopes foi derrotado pelo havaiano Sebastian Zietz por 18.43 a 9.53; e Jadson André caiu para o também brasileiro Wiggolly Dantas por 14.77 a 12.27. Além de Guigui, Ian Gouveia e Miguel Pupo venceram seus confrontos e também avançaram ao round 3.



Logo após o round 2, a organização do torneio decidiu aproveitar as condições favoráveis do mar para também colocar a terceira etapa na água e dar prosseguimento a decisiva fase — onde os derrotados são eliminados imediatamente.



Dos seis brasileiros ainda vivos na disputa, quatro caíram no mar. Ian Gouveia se deu bem e derrotou o australiano Owen Wright em bateria dura por 15.66 a 15.26. Já Miguel Pupo não teve tanta sorte, o brasileiro não fez frente ao australiano Matt Wilkinson e perdeu por 16.84 a 5.67.

Ian Gouveia avançou ao round 4 após passar pelo australiano Owen Wright Foto: Kelly Cestari / WSL

Na última disputa do dia, entre Italo e Medina, o potiguar mostrou força nas pernas e despachou o paulista com a somatória apertada de 15.83 a 15.47. Após uma lesão no joelho, que o tirou das três últimas etapas do circuito, o surfista de 23 anos mostrou que retornou com tudo para se manter vivo no mundial.



A próxima chamada para a competição em Fiji acontece nesta segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília). A expectativa é de condições boas para a continuidade do terceiro round. Os brasileiros Wiggolly Dantas e Adriano de Souza ainda disputarão as duas últimas baterias da etapa.



Confira os resultados do round 3 da etapa de Fiji:



1: Owen Wright (AUS) 15.26 x 15.66 Ian Gouveia (BRA)

2: Julian Wilson (AUS) 15.06 x 10.20 Frederico Morais (PRT)

3: Matt Wilkinson (AUS) 16.84 x 5.67 Miguel Pupo (BRA)

4: Gabriel Medina (BRA) 15.47 x 15.83 Italo Ferreira (BRA)

5: Mick Fanning (AUS) x Michel Bourez (PYF)

6: John John Florence (HAW) x Leonardo Fioravanti (ITA)

7: Jordy Smith (ZAF) x Joan Duru (FRA)

8: Kelly Slater (EUA) x Connor O'Leary (AUS)

9: Joel Parkinson (AUS) x Jeremy Flores (FRA)

10: Kolohe Andino (USA) x Bede Durbidge (AUS)

11: Sebastian Zeitz (HAV) x Wiggolly Dantas (BRA)

12: Adriano de Souza (BRA) x Stuart Kennedy (AUS)



