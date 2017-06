Everton Ribeiro é apresentado no Flamengo e ganha a camisa 7

Reforço

O namoro de outras janelas virou realidade. Everton Ribeiro foi apresentado nesta terça-feira, na Gávea, como o mais novo reforço do Flamengo. Dono da camisa 7 do clube, ele não esconde a ansiedade para entrar em ação e pensa em voos mais altos. Mas Everton não quer usar o Flamengo como trampolim.



— É um sonho jogar aqui. Seleção também é objetivo, mas o que me fez optar pelo Flamengo foi o próprio Flamengo, a vontade de jogar aqui. A força que esta camisa tem... Espero ser muito feliz aqui e conseguir os títulos, é assim que posso deixar minha marca — avisou a nova contratação do Flamengo.



Diretor executivo de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano chegou a ir ao Oriente Médio para concretizar a transferência.



— Como o presidente mesmo falou, entre toda a negociação, não foi uma tarefa fácil, mas o tamanho do Flamengo determinou que o Everton escolhesse o clube neste retorno ao Brasil. Houve o desejo pessoal do atleta em jogar no Flamengo— afirmou o dirigente.



Por questão de janela de transferências, Everton só pode entrar em campo e ser registrado na CBF após o dia 20 de junho. Mas nem por isso vai ficar muito tempo de férias, longe dos treinamentos.



— A ideia é começar a treinar o mais rápido possível. Estou vindo de final de temporada, vamos tomar cuidados, mas estou bem fisicamente e inteiro clinicamente, isso que é importante. Vou tirar dois dias. Sexta-feira já estou de volta com o grupo — comentou o jogador.



O próprio Everton admitiu que o acordo com o Flamengo não é tão recente assim, como a torcida possa imaginar.



— Não pensei duas vezes. Já tínhamos um acordo há bastante tempo. Estava ansioso, porque não poderia ficar anunciando - explicou o meia, que brincou ainda ao ser indagado sobre as postagens "enigmáticas" da esposa nas redes sociais, como a foto com uma ave presa:



— Estávamos dando muitas risadas. Era um corvo que estava lá perto de casa, mas transformaram em urubu.



O recado do novo reforço foi claro:



— Chego com enorme vontade de ser campeão.



