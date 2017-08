Arsenal vence Leicester de virada em emocionante abertura do Campeonato Inglês

Jogaço

O Arsenal venceu de virada o Leicester, por 4 a 3, no Emirates Stadium. Nesta sexta-feira (11), em jogo emocionante para abrir a temporada 2017-18 do Campeonato Inglês, os gols nos 10 minutos finais foram decisivos.

Além de Ramsey (aos 83) e Giroud (aos 85), marcaram para o Arsenal o francês Alexandre Lacazette, que anotou seu primeiro gol com a camisa dos Gunnners aos dois minutos de jogo, e Danny Welbeck, nos acréscimos da primeira etapa.

O Leicester, surpreendente campeão do Campeonato Inglês em 2015-16, já havia virado o placar com o japonês Shinji Okazaki, aos cinco, e Jamie Vardy, autor de dois gols (aos 29 e 56).

Frágil defensivamente e com o astro Alexis Sánchez poupado devido à lesão no abdômen, o Arsenal precisou se empenhar até o fim para não começar a temporada de maneira decepcionante, depois de falhar em se classificar à Liga dos Campeões na temporada passada.

No fim, Giroud, que saiu do banco, salvou sua equipe nos minutos finais, com uma forte cabeçada que bateu no travessão antes de entrar, após cobrança de escanteio.

Foto: Ian Kington / AFP

A primeira rodada do Campeonato Inglês continua neste sábado (12) com sete jogos. Destaques para as visitas do Liverpool ao Watford e do Manchester City ao Brighton. Já o Chelsea recebe, no Stamford Bridge, o Burnley.

No domingo, a rodada se encerra com os duelos Newcastle x Tottenham e Manchester United x West Ham.

Primeira rodada do Campeonato Inglês:

Sexta-feira:

Arsenal 4 x 3 Leicester

Sábado:

8h30min - Watford x Liverpool

11h - West Bromwich x Bournemouth

Chelsea x Burnley

Crystal Palace x Huddersfield Town

Everton x Stoke

Southampton x Swansea

13h30min - Brighton x Manchester City

Domingo:

9h30min - Newcastle x Tottenham

12h - Manchester United x West Ham

*AFP