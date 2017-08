José Mourinho pede reforços para o Manchester United

Reforços

Com estreia na Premier League marcada para este domingo, o técnico José Mourinho destacou que elenco do Manchester United ainda não está completo. Segundo ele, apesar das contratações de Romelu Lukaku, Victor Lindelof e Nemanja Matic, o elenco do United precisa de pelo menos mais um jogador para as disputas durante a temporada.

Leia mais:

Efeito Neymar: Real Madrid aumenta multa rescisória dos jogadores

Nilmar tem estreia adiada no Santos

Liverpool anuncia "fico" de Coutinho, mas meia pede para ser negociado



Segundo o treinador, para enfrentar todas as competições de 2016/2017, seriam necessárias quatro contratações e. até o momento, véspera da estreia na Premier League, os Red Devils contrataram apenas 3 jogadores. Mesmo assim, Mourinho se disse satisfeito com o trabalho realizado pela diretoria do clube, porque entende que há tempo para a contratação de, pelo menos, mais um jogador. Visto que a janela de transferências fecha somente no dia 31 de agosto.

O Manchester United já demonstrou interesse na contratação do volante brasileiro Fabinho, que atua no Mônaco, e deve fazer uma proposta oficial pelo jogador nos próoximos dias. Outro atleta que surge como possibilidade é o centroavante sueco, Zlatan Ibrahimovi¿, que atuou no United na última temporada e se recupera de lesão.