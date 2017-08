Benfica se aproxima da contratação de lateral do Barcelona

Tranferências

O lateral-direito Douglas Pereira, do Barcelona, está próximo de acertar a sua ida ao Benfica, de Portugal. Após muitas idas e vindas, as negociações entre os dois clubes avançou nos últimos dias e, além disso, a vontade do jogador em atuar pelos encarnados pode ser um fator determinando para a confirmação da negociação.

Segundo o jornal A Bola, de Portugal, durante o dia de ontem aconteceu uma reunião onde as conversas evoluíram e o acerto entre Benfica e Barcelona está cada vez mais próxima. O grande empecilho na negociação é forma como ela será realizada, se por empréstimo ou com a compra em definitivo do direitos do jogador, por parte do clube português.

O Benfica busca a contratação de um lateral direito desde que perdeu o seu titular, Nelson Semedo, para o próprio clube catalão. Douglas não está nos planos do técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, para esta temporada, por isso, o jogador deseja sair do clube e atual na capital portuguesa.