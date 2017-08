BM instaura inquérito para apurar conduta de policiais após confusão em jogo da Terceirona

Tumulto

A decisão da Terceirona, entre Inter e Bagé, neste domingo (6), foi marcada por uma confusão nas arquibancadas que motivou a Brigada Militar a abrir um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta dos policiais. Uma bomba de efeito moral foi arremessada em direção aos torcedores e deixou feridos, incluindo crianças.

De acordo com o site Globoesporte.com, a Brigada teria arremessado a bomba por ter avaliado que os torcedores do Bagé estavam invadindo a área destinada aos colorados no Estádio Pedra Moura. Segundo a reportagem, a BM informou que a intenção teria sido jogar a bomba em uma área isolada da arquibancada, que servia para separar as duas torcidas, mas o artefato teria batido em uma grade e caído em meio aos torcedores.

Leia mais

Rodriguinho vê Grêmio como "carrapato" na perseguição ao Corinthians

Roger Machado é cotado no Flamengo para substituir Zé Ricardo

Presidente do Barça sobre saída de Neymar: "A forma não foi das melhores"



Alguns torcedores do Bagé foram atingidos pelos estilhaços da bomba. Imagens da RBS TV mostram uma criança com pelo menos quatro ferimentos. ZH contatou a Brigada Militar e foi informada de que somente o comandante do 6° Regimento de Polícia Montada da cidade responderia sobre o caso, mas que ele só estaria disponível para comentários na terça-feira (8). A BM de Bagé adiantou, porém, que já foi instaurado o IPM para apurar a conduta dos policiais durante o jogo.

No jogo, o Inter venceu o Bagé por 5 a 1 e levou o título da Terceirona.

* ZH Esportes