Julian Wilson vence Medina de virada e fatura a etapa de Teahupoo

O que não faltou foi emoção no último dia de disputas da etapa de Teahupoo, no Taiti, neste domingo (13). Principalmente na grande final. Julian Wilson e Gabriel Medina travaram um confronto dramático até os últimos minutos de bateria. Porém, com uma somatória de 18.96 pontos, o surfista australiano levou a melhor e faturou pela primeira vez o evento na carreira em Tchopo.



Praticamente perfeito durante todo o evento, o brasileiro chegou na grande decisão como favorito. Medina foi autor do único 10 unânime em Teahupoo, conquistado em um longo tubo nas quartas de final contra o também australiano Owen Wright. Mas, o bicampeonato no Taiti escapou das mãos do surfista paulista nas duas últimas ondas. Com duas notas 8,67 e 9,20, Medina viu Julian Wilson virar com notas 9,23 na penúltima onda, e um 9,73 em sua última tentativa.



Julian Wilson comemora conquista da etapa no Taiti Foto: Kelly Cestari / WSL

Julian é velho conhecido de Medina. O australiano é algoz do brasileiro nas etapas de Portugal, em 2012, e Pipeline, em 2014. O surfista paulista foi campeão no Taiti em 2014, e ainda carrega na bagagem o vice em 2015 e o terceiro lugar em 2016. Porém, com os oito mil pontos do vice, Medina subiu de nono para o sétimo lugar no ranking mundo. Já Julian, pulou três degraus e agora ocupa o top 5.



Restando quatro etapas para a final do Mundial de Surfe, o sul-africano Jordy Smith lidera com 37.850 pontos, seguido pelo havaiano John John Florence. Entre os brasileiros, o melhor classificado é Adriano de Souza, que caiu da quinta para a sexta posição.