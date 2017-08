Real Madrid perde duelo com PSG por jovem estrela

Transferências

Cobiçado por grandes equipes do futebol europeu, incluindo o gigante Real Madrid, o jovem atacante, de 18 anos, Kylian Mbappé deve permanecer na França para a próxima temporada. Porém, o atleta trocará as cores vermelha e branco do Mônaco pelo o azul e vermelho do PSG e jogará ao lado de Neymar, Cavani e Di Maria.

Segundo o Marca da Espanha, o Mônaco está próximo de aceitar a proposta de 180 milhões de euros (cerca de 665 milhões de reais) feita pelo PSG. Ainda segundo o portal espanhol, faltariam apenas trocas de documentos para a oficialização ida do francês para a capital. O Real Madrid havia feito uma proposta semelhante, porém, o desejo do jogador era mesmo permanecer na França.

Caso seja oficializada, a negociação será a segunda maior transação da história. Atrás apenas da contratação de Neymar, também do PSG, junto ao Bracelona. O clube parisiense vem fazendo altos investimentos para reforçar o grupo para buscar a conquista da Champions League. Lembrando, que o goleiro esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid, também está na pauta do clube francês que pode chegar a cifra de 500 milhões de euros (cerca 1,8 bilhão de reais) em investimentos para a temporada 2017/2018.