Substituto de Neymar no Barcelona já tem valor definido

Transferências

Prestes a estrear em competições oficiais na temporada 2017/2018, o Barcelona ainda corre atrás do substituto de Neymar. O clube catalão corre contra o tempo para acertar a vinda de jogares que possam se juntar a Messi e Suárez como protagonista do time espanhol. Além de Philippe Coutinho, o Barcelona quer a contratação do jovem atacante Ousmane Dembelé, do Borussia Dortumund-ALE.

Com 222 milhões de euros (cerca de 820 milhões de reais) em caixa, os espanhóis estão cientes do quanto terão que desembolsar para contratar jogadores do mesmo patamar que Neymar. Além de Coutinho, que tem um valor próximo de 130 milhões de euros (cerca de 480 milhões) para deixar o Liverpool, o Borussia Dortmund considera a possibilidade de liberar Dembélé por 150 milhões de euros (cerca de 550 milhões reais).

O Barcelona entra em campo nesse fim de semana para enfrentar o Real Madrid pela Supercopa da Espanha, no Camp Nou. Será a primeira partida de um confronto de 180 minutos contra os bi-campeões da Champions League e atuais campeões do Campeonato Espanhol. O objetivo do time catalão é contratar o substituto de Neymar a tempo de entrar em campo para enfrentar o Real Madrid.