Volante Paulinho irá para Barcelona nesta segunda-feira, diz jornal

De saída da China

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o brasileiro Paulinho deixou a China neste domingo. Ele teria embarcado para Londres, onde permanecerá até o fim do dia.



O meia deve ir na manhã de segunda-feira para a Catalunha, onde é esperado para assinar com o Barcelona. Algumas fotos dele no avião que supostamente o levará para a Europa já circulam na internet.



Leia mais

Lazio surpreende Juventus e conquista Supercopa da Itália

Em jogo típico de Gauchão, Inter estreia com vitória no Estadual feminino

Fluminense anuncia acerto com Robinho, que estava no Figueirense



No último sábado, o jornal britânico "Daily Mail" confirmou que o Barça acertou a contratação do volante brasileiro, atualmente no Guangzhou Evergrande. O clube catalão deve desembolsar uma quantia significativa de 40 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões).



Paulinho, de 29 anos, teve destaque desde que trocou o Tottenham pela China. Além disso, ele é um dos principais jogadores do esquema de Tite na Seleção Brasileira. O Barcelona segue negociando com Coutinho e Dembélé, independente da contratação do ex-Corinthians.

¿¿ | Paulinho is on his way to Europe. [@FCBW_A7] pic.twitter.com/C4D45MDq5p — Catalan Edition (@CatalanEdition) August 13, 2017

LANCEPRESS!