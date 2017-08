Em jogo típico de Gauchão, Inter estreia com vitória no Estadual feminino 

Pé direito

Clima de Gauchão não faltou na estreia do Inter no Estadual de futebol feminino. Em uma partida truncada, com gramado embarrado por conta das chuvas do final de semana, as meninas coloradas venceram a Associação Estrela de Futebol por 1 a 0, neste domingo (13), no campo do Alto da Bronze, em Estrela.

O time do Inter dominou o primeiro tempo, abrindo o placar aos 26 minutos, com um belo gol de voleio da lateral-esquerda Gabi Costa, aproveitando um rebote após cobrança de escanteio.



No segundo tempo, o Estrela cresceu na partida e emparelhou o jogo, mas não conseguiu criar muitas chances de perigo ao gol colorado.

Como as demais partidas da rodada foram adiadas em virtude do mau tempo, o Inter é o único time que pontuou até agora no Grupo C. As garotas coloradas voltam a entrar em campo no próximo domingo (20), às 11h, na PUCRS, contra o Ijuí.



