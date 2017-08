Zagallo completa 86 anos e recebe homenagens nas redes sociais

Velho Lobo

Quatro vezes campeão mundial, Zagallo completa 86 anos nesta quarta-feira (9). Ex-jogador de Flamengo e Botafogo e com passagens marcantes pela Seleção Brasileira como jogador, técnico e coordenador, o Velho Lobo recebeu várias homenagens no dia do seu aniversário.

Leia mais:

Comentaristas apontam Luan e Cássio como possíveis presenças na lista de Tite

Grêmio foi o time mais observado por Tite para a convocação de quinta, aponta relatório da CBF

Quem é Reinado Rueda, possível novo técnico do Flamengo



Atual técnico da Seleção, Tite deixou um recado para o Zagallo. Veja abaixo esta e outras homenagens:

A lenda do futebol brasileiro que comemora 86 anos hoje é: Zagallo, nosso mestre! Feliz aniversário, Velho Lobo ¿¿¿ pic.twitter.com/XLrzN7MUUx ¿ CBF Futebol (@CBF_Futebol) 9 de agosto de 2017

Hoje é aniversário do Velho Lobo Zagallo. 86 anos de vida, títulos e muita história no futebol. Parabéns! https://t.co/gbvENzvgAepic.twitter.com/wh53DBL2Wy ¿ Flamengo (@Flamengo) 9 de agosto de 2017

Hoje é aniversário de Zagallo, referência mundial no esporte, que honrou a gloriosa camisa como jogador e treinador. Parabéns, ídolo! pic.twitter.com/lDuB46RlMm ¿ Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) 9 de agosto de 2017

Eterno ícone da seleção brasileira. Como técnico, foi um pai. Gentil e paciente pra ensinar e ajudar. Obrigado, Zagallo! Feliz aniversário! #velholobo Uma publicação compartilhada por Ronaldo (@ronaldo) em Ago 9, 2017 às 1:33 PDT

Ao mestre com carinho. Feliz Aniversário, Zagallo! #Zagallo #Bday #niver #Futebol #JogoLimpo #FairPlay #TimeSMG Uma publicação compartilhada por JUAN J4 (@j4juanoficial) em Ago 9, 2017 às 5:55 PDT

Hoje um dos maiores vencedores da história do futebol completa mais um ano de vida! Parabéns Mestre Zagallo! #daconcaoficial #darioconca #zagallo #parabenszagallo Uma publicação compartilhada por Dario Leonardo Conca (@daconcaoficial) em Ago 9, 2017 às 1:48 PDT

*ZHESPORTES