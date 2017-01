Santos desiste do negócio, e Hernán Barcos acerta retorno à LDU

Negócio fechado

Depois de o Santos desistir do negócio, o centroavante Hernán Barcos anunciou o seu retorno à LDU, do Equador. Por meio das redes sociais, o argentino celebrou a volta e publicou uma foto de quando atuava pelo clube.

Volviendo al más grande de Ecuador. LDU pic.twitter.com/Jqz2GCUBHq — Hernán Barcos (@Hernanbarcos) January 14, 2017

Barcos, que tem passagens no Brasil por Grêmio e Palmeiras, era alvo do Santos para 2017. O presidente Modesto Roma chegou a se reunir com o irmão e agente do atleta, David Barcos, mas recuou diante da condição de assumir uma dívida de R$ 1 milhão com o Vélez Sarsfield.

Leia mais:

Bruno Grassi espera ter mais oportunidades no Grêmio em 2017

Uruguaio Cristian Rodríguez pode jogar na Arena em janeiro

Adriano Gabiru acerta com clube paulista e é apresentado em padaria

A insistência do estafe do argentino em fazer o clube pagar o débito irritou a cúpula santista, que deu por encerradas as tratativas na última semana. O jogador também chegou a ser oferecido ao Grêmio, que descartou o negócio.

Sem Hernán Barcos, o Santos busca a contratação de Bruno Henrique, do Wolfsburg. Outra opção é o argentino Ezequiel Rescaldani, que pertence ao Málaga (ESP) e estava emprestado ao Atlético Nacional em 2016.