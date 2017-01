Atlético-MG recusa oferta da China e define valor de Rafael Carioca

Mineiros exigentes

Como detém 50% dos direitos econômicos do volante, o Galo faturaria 2,5 milhões de euros (R$ 8,55 milhões) por seu percentual. O clube espera embolsar 4 milhões de euros (R$ 13,7 milhões) em uma negociação. O Spartak Moscou, ex-clube do atleta, conta com percentual idêntico ao dos mineiros.



O Tianjin Teda Football Club, de Fredy Montero e John Obi Mikel, ofereceu 5 milhões de euros (R$ 17,1 milhões) pelo atleta. Contudo, a oferta não agradou aos clubes que detêm os seus direitos.

Hoje, Rafael Carioca é o único volante à disposição de Roger Machado na Cidade do Galo. Nos treinamentos comandados pelo técnico gaúcho, Luan foi improvisado ao lado do atleta que veste a camisa 5 do time de Belo Horizonte.

