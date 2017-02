Efetividade de Dudu é destaque no Palmeiras em início de temporada

Participação

Dudu parece melhor e mais decisivo a cada ano que passa. Autor da assistência para o gol de Miguel Borja na vitória por 4 a 1 sobre a Ferroviária, no último sábado, o camisa 7 vive seu melhor início de temporada pelo Palmeiras.

Dos 14 gols marcados pelo Palmeiras em 2017, o ex-gremista participou efetivamente de oito: marcou um, deu o passe para cinco, sofreu um pênalti e iniciou uma jogada que terminou com bola na rede. Ele foi capitão e titular nos oito jogos disputados até agora, além de ter feito um gol no amistoso da Seleção Brasileira contra a Colômbia, vencido por 1 a 0.

A primeira participação efetiva de Dudu em gol foi diante do Botafogo-SP, na rodada inaugural do Paulistão. O atacante deu o passe para Tchê Tchê, que construiu fez jogada individual e bateu de fora da área para garantir a vitória por 1 a 0. No triunfo por 2 a 0 sobre o São Bernardo, ele marcou o primeiro gol e sofreu o pênalti do segundo, convertido por Jean.

Na goleada por 4 a 0 sobre o Linense, Dudu participou de todos os gols. Deu passes que deixaram Willian e Barrios na cara do gol, bateu a falta que Michel Bastos completou após desvio do zagueiro no primeiro poste e ainda iniciou a jogada que terminou com Raphael Veiga colocando a bola na rede. Sábado, contra a Ferroviária, o gol de Borja saiu após tabela com o capitão.

Em 2015, Dudu tinha dois gols, quatro assistências e um pênalti sofrido após oito jogos pelo Verdão. No ano seguinte, o início de temporada não foi tão bom: apenas um gol e uma assistência após oito partidas disputadas.

O camisa 7 terminou seu primeiro ano no clube com 16 gols e 12 assistências, além do título da Copa do Brasil. No ano passado, ele fez nove gols, deu 12 assistências e foi campeão brasileiro.