Ex-Inter, Lisandro López sofre lesão e gera onda de solidariedade

Passaporte Gre-Nal

Uma lesão no joelho deverá afastar o centroavante Lisandro López, ex-Inter, por dois meses dos gramados argentinos. O jogador se machucou na partida amistosa contra o Huracán disputada no último sábado. Em um lance pelo lado esquerdo, sua perna ficou presa no chão e não acompanhou o movimento do corpo.

Logo após a lesão, uma onda de solidariedade se espalhou pela Internet. A homenagem mais relevante veio da França, quando o atacante Lacazette comemorou um gol do Lyon (ex-time do jogador) imitando o gesto do antigo companheiro, apontando o dedo sobre a cabeça.

Célébration de @LacazetteAlex lors d'#OLDFCO !!

Grosse pensée pour Licha Lisandro Lopez qui s'est blessé ce WE avec le @RacingClub. ¿¿¿¿ pic.twitter.com/sfRnJ7KKIu — Olympique Lyonnais (@OL) February 19, 2017