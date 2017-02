Tianjin Quanjian apresenta Pato e novo uniforme

Passaporte Gre-Nal

De casa nova, Alexandre Pato finalmente foi apresentado oficialmente pelo Tianjin Quanjian, da China. O brasileiro treinava no clube desde janeiro, quando acertou sua saída do Villarreal, da Espanha, mas ainda não havia participado de nenhum evento. Ele foi o protagonista do lançamento dos novos uniformes do Tianjin, que agora veste vermelho – antes, as camisas eram azuis.

Pato é a principal novidade do clube treinado por Fabio Cannavaro para a temporada. Além dele, também chegou o belga Axel Witsel, que estava no Zenit São Petersburgo, da Rússia. Essa é a primeira experiência do atacante revelado pelo Inter na Ásia. A cidade de Tianjin é vizinha a Pequim, capital da China.

*ZHESPORTES